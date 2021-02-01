BRIEF-Astrazeneca To Divest Its 26.7% Viela Shareholding
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - ASTRAZENECA AGREES TO DIVEST VIELA SHAREHOLDING * ASTRAZENECA - DIVESTMENT DOES NOT IMPACT COMPANY'S FINANCIAL GUIDANCE FOR 2020. * ASTRAZENECA - TO DIVEST ITS 26.7% OWNERSHIP IN VIELA BIO, INC. * ASTRAZENECA - ASTRAZENECA IS ANTICIPATING TO RECEIVE CASH PROCEEDS AND PROFIT OF C.$760-$780M UPON CLOSING FOR SALE OF HOLDING * ASTRAZENECA - GUIDANCE FOR 2021 IS ANTICIPATED TO BE ISSUED WITH FULL-YEAR 2020 RESULTS ON 11 FEBRUARY 2021.Reuters | Updated: 01-02-2021 17:56 IST | Created: 01-02-2021 17:49 IST
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - ASTRAZENECA AGREES TO DIVEST VIELA SHAREHOLDING
* ASTRAZENECA - DIVESTMENT DOES NOT IMPACT COMPANY'S FINANCIAL GUIDANCE FOR 2020. * ASTRAZENECA - TO DIVEST ITS 26.7% OWNERSHIP IN VIELA BIO, INC.
* ASTRAZENECA - ASTRAZENECA IS ANTICIPATING TO RECEIVE CASH PROCEEDS AND PROFIT OF C.$760-$780M UPON CLOSING FOR SALE OF HOLDING * ASTRAZENECA - GUIDANCE FOR 2021 IS ANTICIPATED TO BE ISSUED WITH FULL-YEAR 2020 RESULTS ON 11 FEBRUARY 2021. Source text for Eikon: Further company coverage:
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