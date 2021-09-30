Left Menu

BRIEF-RBNZ Seeks Public Input On How To Assess Case For Central Bank Money In A Digital Form Alongside Cash

Reuters | Updated: 30-09-2021 01:44 IST | Created: 30-09-2021 01:44 IST
BRIEF-RBNZ Seeks Public Input On How To Assess Case For Central Bank Money In A Digital Form Alongside Cash

Reserve Bank of New Zealand: * RESERVE BANK CONSULTS ON THE FUTURE OF MONEY

* SEEKING PUBLIC INPUT ON HOW TO ASSESS CASE FOR CENTRAL BANK MONEY IN A DIGITAL FORM ALONGSIDE CASH * STILL HAVE WORK TO DO TO PRESERVE CASH AND THE CASH SYSTEM FOR THOSE THAT NEED IT

* ANY DECISION TO ISSUE A CBDC WOULD NEED TO CAREFULLY CONSIDER OPERATIONAL RISKS, SUCH AS CYBER SECURITY, AND IMPACTS ON FINANCIAL SECTOR * THE CASE FOR KEEPING CASH IS WELL UNDERSTOOD AND ACCEPTED BY THE RESERVE BANK

* A CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY WOULD SEE THE FEATURES AND BENEFITS OF CASH ENJOYED IN THE DIGITAL WORLD * WANT TO ENSURE CENTRAL BANK MONEY REMAINS A STABLE VALUE ANCHOR FOR THE MONETARY SYSTEM

* IN NOVEMBER WE WILL BE RELEASING A THIRD ISSUES PAPER THAT WILL SET OUT THE ISSUES FACING THE CASH SYSTEM Source text https://www.rbnz.govt.nz/news/2021/09/reserve-bank-consults-on-the-future-of-money

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Health News Roundup: New Zealand's COVID cases jump as its battles Delta variant; COVID-19 pill developers aim to top Merck, Pfizer efforts and more

Health News Roundup: New Zealand's COVID cases jump as its battles Delta var...

 Global
2
Tunisian president appoints Najla Bouden Romdhane as prime minister

Tunisian president appoints Najla Bouden Romdhane as prime minister

 Tunisia
3
Study shows counting cells may find how cancer spreads

Study shows counting cells may find how cancer spreads

 United States
4
Android users can now replace Google Meet background with video

Android users can now replace Google Meet background with video

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

With Elections Approaching, a Better Future for Iraq?

How Chinese investments in Africa are harming the continent

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021