Tennis-Australian Open order of play on Sunday

Order of play on the main show courts on the seventh day of the Australian Open on Sunday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding): ROD LAVER ARENA

Madison Keys (United States) v 8-Paula Badosa (Spain) 4-Barbora Krejcikova (Czech Republic) v 24-Victoria Azarenka (Belarus)

Not before 0300 Adrian Mannarino (France) v 6-Rafa Nadal (Spain)

Not before 0800 1-Ash Barty (Australia) v Amanda Anisimova (United States)

19-Pablo Carreno Busta (Spain) v 7-Matteo Berrettini (Italy) MARGARET COURT ARENA

Not before 0200 21-Jessica Pegula (United States) v 5-Maria Sakkari (Greece)

Not before 0400 GMT 3-Alexander Zverev (Germany) v 14-Denis Shapovalov (Canada)

JOHN CAIN ARENA Not before 0730

Miomir Kecmanovic (Serbia) v 17-Gael Monfils (France)

