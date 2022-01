Tennis-Australian Open order of play on Monday

Order of play on the main show courts on the eighth day of the Australian Open on Monday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding): ROD LAVER ARENA

27-Danielle Collins (United States) v 19-Elise Mertens (Belgium) Not before 0200

14-Simona Halep (Romania) v Alize Cornet (France) Not before 0330

32-Alex de Minaur (Australia) v 11-Jannik Sinner (Italy) Not before 0800

20-Taylor Fritz (United States) v 4-Stefanos Tsitsipas (Greece) Kaia Kanepi (Estonia) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

MARGARET COURT ARENA Not before 0300

Maxime Cressy (United States) v 2-Daniil Medvedev (Russia) Not before 0630

7-Iga Swiatek (Poland) v Sorana Cirstea (Romania) JOHN CAIN ARENA

Not before 0300 27-Marin Cilic (Croatia) v 9-Felix Auger-Aliassime (Canada)

