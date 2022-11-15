BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Says Feedback Sought On Insurance Governance And Supervisory Processes
Reserve Bank of New Zealand : * FEEDBACK SOUGHT ON INSURANCE GOVERNANCE AND SUPERVISORY PROCESSES
* CONSULTATION IS LAST OF FOUR TOPIC-SPECIFIC CONSULTATIONS AS PART OF OUR REVIEW OF INSURANCE (PRUDENTIAL SUPERVISION) ACT 2010 * CONSULTATION EXPLORES GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT FOR INSURERS
* CONSULTATION EXPLORES ACCOUNTABILITY FOR DIRECTORS, APPOINTED ACTUARIES AND OTHER KEY OFFICERS, AMONG OTHERS * PROPOSING TO INTRODUCE A SERIES OF STANDARDS THAT WILL SET OUT EXPECTATIONS FOR INSURERS' GOVERNANCE ARRANGEMENTS & RISK MANAGEMENT PRACTICES Further company coverage:
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