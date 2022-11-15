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BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Says Feedback Sought On Insurance Governance And Supervisory Processes

Reuters | Updated: 15-11-2022 04:34 IST | Created: 15-11-2022 04:34 IST
BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Says Feedback Sought On Insurance Governance And Supervisory Processes

Reserve Bank of New Zealand : * FEEDBACK SOUGHT ON INSURANCE GOVERNANCE AND SUPERVISORY PROCESSES

* CONSULTATION IS LAST OF FOUR TOPIC-SPECIFIC CONSULTATIONS AS PART OF OUR REVIEW OF INSURANCE (PRUDENTIAL SUPERVISION) ACT 2010 * CONSULTATION EXPLORES GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT FOR INSURERS

* CONSULTATION EXPLORES ACCOUNTABILITY FOR DIRECTORS, APPOINTED ACTUARIES AND OTHER KEY OFFICERS, AMONG OTHERS * PROPOSING TO INTRODUCE A SERIES OF STANDARDS THAT WILL SET OUT EXPECTATIONS FOR INSURERS' GOVERNANCE ARRANGEMENTS & RISK MANAGEMENT PRACTICES Further company coverage:

Also Read: BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Announces Monetary Policy In Review 2017 To 2022

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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