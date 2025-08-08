Left Menu

Controversial Gaza Operation Sparks Global Debate

Denmark's Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen condemns Israel's decision to escalate military operations in Gaza. Israel's plan to take control of Gaza City, approved by its political-security cabinet, has drawn widespread criticism both domestically and internationally.

Devdiscourse News Desk | Copenhagen | Updated: 08-08-2025 17:29 IST | Created: 08-08-2025 17:29 IST
  • Country:
  • Denmark

Denmark voiced strong opposition to Israel's recent decision to escalate its military presence in Gaza, calling for an immediate reversal. Danish Foreign Minister Lars Lokke Rasmussen stated the decision was incorrect during an interview with Denmark's TV2.

The development follows an early morning approval by Israel's political-security cabinet to intensify operations in Gaza City. This move is aimed at tightening control despite growing criticism from international communities and domestic circles.

The Israeli cabinet's decision underscores ongoing tensions, sparking debates on the international stage regarding the implications of such military engagements in the already-volatile region.

