Left Menu

Kim Jong Un's Diplomatic Visit Rekindles Sino-North Korean Ties

North Korean leader Kim Jong Un plans to visit China for a victory celebration, amid Sino-North Korean tensions. Invited by President Xi Jinping, Kim's visit highlights shifting alliances, with Russia-North Korea ties strengthening. This visit underscores ongoing geopolitical dynamics in East Asia involving China, North Korea, and their neighbors.

Devdiscourse News Desk | Updated: 28-08-2025 08:27 IST | Created: 28-08-2025 08:27 IST
Kim Jong Un's Diplomatic Visit Rekindles Sino-North Korean Ties
Kim Jong Un

North Korean leader Kim Jong Un is set to visit Beijing for a landmark victory celebration commemorating Japan's World War II surrender, as announced by the state media outlet KCNA on Thursday. This trip signifies a potential thaw in previously strained Sino-North Korean relations.

The visit, extended upon invite from Chinese President Xi Jinping, comes against the backdrop of Beijing's historical alliance with Pyongyang. Despite China supporting international sanctions against North Korea in 2017 due to its nuclear ambitions, economic ties remain impactful for the isolated nation.

While the COVID-19 pandemic has previously strained relations, the upcoming visit marks a continued shift in North Korea's diplomatic relations, especially as it grows militarily closer to Russia. Russian President Vladimir Putin is also expected in Beijing for the event, as informed by the Chinese Foreign Ministry.

TRENDING

1
Tragic Collapse in Virar: Silent Warnings Ignored

Tragic Collapse in Virar: Silent Warnings Ignored

 India
2
Manchester United Faces Shock Cup Upset Against Grimsby Town

Manchester United Faces Shock Cup Upset Against Grimsby Town

 United Kingdom
3
Pioneering Smart Homes: LG Soft India and CUSAT Collaboration

Pioneering Smart Homes: LG Soft India and CUSAT Collaboration

 India
4
Hong Kong's National Security Trial: A Spotlight on Jimmy Lai

Hong Kong's National Security Trial: A Spotlight on Jimmy Lai

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

SME blockchain adoption falters on skills shortages and upfront costs

Who leads and who’s missing in sustainable financial inclusion

Accountability by design: Framework aligns AI decisions with human values

AI-generated works face legal crossroads as experts push for tiered rights

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025