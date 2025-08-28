Kim Jong Un's Diplomatic Visit Rekindles Sino-North Korean Ties
North Korean leader Kim Jong Un plans to visit China for a victory celebration, amid Sino-North Korean tensions. Invited by President Xi Jinping, Kim's visit highlights shifting alliances, with Russia-North Korea ties strengthening. This visit underscores ongoing geopolitical dynamics in East Asia involving China, North Korea, and their neighbors.
North Korean leader Kim Jong Un is set to visit Beijing for a landmark victory celebration commemorating Japan's World War II surrender, as announced by the state media outlet KCNA on Thursday. This trip signifies a potential thaw in previously strained Sino-North Korean relations.
The visit, extended upon invite from Chinese President Xi Jinping, comes against the backdrop of Beijing's historical alliance with Pyongyang. Despite China supporting international sanctions against North Korea in 2017 due to its nuclear ambitions, economic ties remain impactful for the isolated nation.
While the COVID-19 pandemic has previously strained relations, the upcoming visit marks a continued shift in North Korea's diplomatic relations, especially as it grows militarily closer to Russia. Russian President Vladimir Putin is also expected in Beijing for the event, as informed by the Chinese Foreign Ministry.
