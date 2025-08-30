Ukrainian Military Strikes Key Russian Oil Refineries
Ukrainian military has targeted and hit two vital Russian oil refineries, Krasnodar and Syzran, resulting in explosions and fires. The Krasnodar facility, producing 3 million tonnes annually, and the Syzran refinery, with an 8.5 million tonne capacity, have both suffered significant damage.
- Country:
- Ukraine
Ukraine's military forces have launched striking operations on two pivotal Russian oil refineries, resulting in multiple explosions and subsequent fires. These incidents occurred at the Krasnodar and Syzran refineries.
According to military reports, the Krasnodar refinery, responsible for producing 3 million tonnes of light petroleum products annually within Russia's Krasnodar region, experienced substantial damage. Fire and explosions were recorded, compromising the refinery's operational capabilities.
The Syzran refinery, located in the Samara region and known for its robust processing capacity of 8.5 million tonnes per year, was also engulfed in flames prior to last August. This attack marks a significant escalation in strategic military operations impacting energy resources.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Ukraine
- Russia
- oil
- refineries
- Krasnodar
- Syzran
- military
- strike
- explosions
- fire
ALSO READ
Lebanon's Military at a Crucial Crossroads
Govt Extends ECHS Healthcare to Cadets Disabled in Military Training
Israeli Intensification in Gaza: Humanitarian Crisis Unfolds Amid Military Offensive
Escalating Tensions: Israel Intensifies Military Strikes in Gaza City
Honoring Ashli Babbitt: A Controversial Military Funeral