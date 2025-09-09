Left Menu

Pork and Prejudice: Rising Islamophobia in France

Pig heads were discovered outside nine mosques in Paris, with 'Emmanuel Macron' inscribed on some. The incidents highlight rising Islamophobia in France, with over 6 million Muslims facing increased discrimination and violence. The government pledges support amid fears of foreign interference exacerbating societal tensions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 09-09-2025 21:11 IST | Created: 09-09-2025 21:11 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Authorities in Paris are investigating an unsettling incident where pig heads were placed outside nine mosques, with French President Emmanuel Macron's name marked on several of them.

This worrying occurrence underscores the rising anti-Islamic sentiment in France, home to Europe's largest Muslim population of over six million. Officials promise support for the Muslim community amid alleged foreign meddling and domestic political crises.

The Paris prosecutor's office is probing this act of suspected hatred, reflecting an alarming 81% increase in anti-Muslim acts. Civic leaders urge peace and unity as fear and stigmatisation grow among France's Muslims.

