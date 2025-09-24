Left Menu

US-India Relations Amid Trump's Tariff Sanctions

India, a close US partner, faces additional tariffs by President Donald Trump following its purchases of Russian oil. Secretary of State Marco Rubio emphasizes the critical nature of India's relationship with the US and notes ongoing diplomatic discussions. Rubio and External Affairs Minister S Jaishankar discussed trade, defense, and energy agreements.

Devdiscourse News Desk | Newyork | Updated: 24-09-2025 07:50 IST | Created: 24-09-2025 07:50 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a complex web of international diplomacy, India faces additional tariffs imposed by US President Donald Trump for its oil purchases from Russia. Despite being a close partner of the US, this move comes amid a backdrop of actions targeting Russia over the Ukraine conflict, according to Secretary of State Marco Rubio.

Speaking to Good Morning America, Rubio defended the administration's stance, noting substantial diplomatic engagements, including a recent meeting with India's External Affairs Minister S Jaishankar. Acknowledging India's crucial role, Rubio highlighted ongoing discussions concerning trade, defense, and energy.

The US and India aim to foster a free and open Indo-Pacific region through collaborative efforts, underlining the importance of sustained engagement to address bilateral and international concerns amidst global tensions.

(With inputs from agencies.)

