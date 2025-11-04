Flexibility in Focus: US-South Korea's Evolving Military Alliance
The United States considers increasing flexibility for its troops in South Korea to address regional threats, while maintaining a core focus on deterring North Korea. Defense Secretary Pete Hegseth emphasized the strategic alliance with South Korea, despite its resistance to expanding US troop roles beyond the Korean peninsula.
The strategic alliance between the United States and South Korea may see increased flexibility in dealing with regional threats, as announced by U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Despite addressing potential risks beyond the Korean Peninsula, the primary mission remains deterring nuclear threats from North Korea.
During a visit to South Korea, Hegseth discussed the possibility of U.S. troops aiding in conflicts outside the peninsula, potentially involving China. However, South Korea expressed reluctance to shift U.S. forces' roles, focusing instead on bolstering its defense capabilities for joint command during wartime.
The allies also agreed on maintenance of U.S. ships by South Korea, strengthening readiness. President Trump supports South Korea's nuclear-powered submarine development to reinforce ally capabilities. Despite concerns, South Korea adheres to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, dismissing nuclear weapon development pursuits.
(With inputs from agencies.)
