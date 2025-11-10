Left Menu

Court Demands SNAP Funds Amid Shutdown

A federal appeals court upheld a judge's decision requiring President Trump's administration to allocate $4 billion to ensure low-income Americans receive food aid benefits during the government shutdown. This decision impacts the Supplemental Nutrition Assistance Program, benefiting 42 million citizens.

Devdiscourse News Desk | Boston | Updated: 10-11-2025 14:04 IST | Created: 10-11-2025 14:04 IST
In a significant move, a federal appeals court has endorsed a ruling mandating the Trump administration to allocate funds for food aid benefits. This decision comes at a crucial time during the ongoing U.S. government shutdown.

The decision was delivered by the Boston-based 1st U.S. Circuit Court of Appeals, which refused to pause a Rhode Island judge's ruling. This ruling requires the Department of Agriculture to redirect $4 billion earmarked for other purposes, ensuring that 42 million low-income Americans continue to receive their Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits.

The judgment underscores the vital importance of sustaining food aid for vulnerable citizens amid the governmental impasse, highlighting the legal complexities involved in reassigning federal resources during a shutdown.

