North Korea Criticizes Japan's Nuclear Intentions
North Korea has strongly condemned Japan's alleged intentions to pursue nuclear weapons. State media reports suggest Japan is reconsidering its non-nuclear principles in response to U.S. approval for South Korea's nuclear submarine construction. The commentary reflects North Korea's concern over regional nuclear developments.
Devdiscourse News Desk | Updated: 21-12-2025 03:20 IST | Created: 21-12-2025 03:20 IST
North Korea has issued a stern warning against Japan's purported ambitions to acquire nuclear capabilities, as reported by state media outlet KCNA.
The report accuses Japan of revisiting its long-standing non-nuclear principles, a move seemingly triggered by the United States greenlighting South Korea's nuclear submarine project.
In a recent development, U.S. President Donald Trump confirmed the approval for South Korea to build a nuclear-powered submarine, following a strategic meeting with South Korean President Lee Jae Myung.
