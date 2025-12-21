Left Menu

North Korea Criticizes Japan's Nuclear Intentions

North Korea has strongly condemned Japan's alleged intentions to pursue nuclear weapons. State media reports suggest Japan is reconsidering its non-nuclear principles in response to U.S. approval for South Korea's nuclear submarine construction. The commentary reflects North Korea's concern over regional nuclear developments.

North Korea has issued a stern warning against Japan's purported ambitions to acquire nuclear capabilities, as reported by state media outlet KCNA.

The report accuses Japan of revisiting its long-standing non-nuclear principles, a move seemingly triggered by the United States greenlighting South Korea's nuclear submarine project.

In a recent development, U.S. President Donald Trump confirmed the approval for South Korea to build a nuclear-powered submarine, following a strategic meeting with South Korean President Lee Jae Myung.

