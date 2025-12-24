Mystery Over Lost Radio Contact With Libyan Army Chief's Jet
Radio contact was lost with a private jet carrying Libya's army chief of staff, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, over Ankara. The Turkish defense ministry had earlier announced his visit. Flight tracking showed diversions from Ankara's airport, with no immediate comment from Turkish officials.
Radio contact with a private jet believed to be carrying Libya's army chief of staff, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, was lost over Ankara, broadcaster NTV reported.
Flight tracking data revealed diversions away from Ankara's Esenboga airport. This occurred amid a scheduled visit announced by Turkey's defense ministry earlier this week. He had met with his Turkish counterpart and other military commanders.
There has been no immediate comment from Turkish officials regarding the situation.