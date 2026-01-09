Language Crossfire: Karnataka's Constitutional Fight Against Kerala's Bill
Karnataka's Chief Minister Siddaramaiah concerns over Kerala's proposed 'Malayalam Language Bill', urging a reconsideration. He warns it could impact linguistic minorities, highlighting constitutional guarantees for such communities. Siddaramaiah emphasizes dialogue and constitutional values for resolving the issue, advocating for pluralism and language inclusivity.
- Country:
- India
In a letter voiced with concerns of linguistic inclusivity, Karnataka's Chief Minister Siddaramaiah urged Kerala to reconsider its proposed 'Malayalam Language Bill'. The bill mandates Malayalam as the primary language even in Kannada-medium schools, particularly in border districts.
Siddaramaiah emphasized that if enacted, the bill may infringe upon constitutional rights of linguistic minorities. He argued that India's pluralistic linguistic fabric should be preserved through mutual respect, not compulsory mandates.
The dialogue appeals for reconsideration to uphold constitutional values and cultural harmony, underscoring that linguistic imposition may disrupt existing educational ecosystems and minority rights.
(With inputs from agencies.)
