Language Crossfire: Karnataka's Constitutional Fight Against Kerala's Bill

Karnataka's Chief Minister Siddaramaiah concerns over Kerala's proposed 'Malayalam Language Bill', urging a reconsideration. He warns it could impact linguistic minorities, highlighting constitutional guarantees for such communities. Siddaramaiah emphasizes dialogue and constitutional values for resolving the issue, advocating for pluralism and language inclusivity.

Devdiscourse News Desk | Bengaluru | Updated: 09-01-2026 22:12 IST | Created: 09-01-2026 22:12 IST
In a letter voiced with concerns of linguistic inclusivity, Karnataka's Chief Minister Siddaramaiah urged Kerala to reconsider its proposed 'Malayalam Language Bill'. The bill mandates Malayalam as the primary language even in Kannada-medium schools, particularly in border districts.

Siddaramaiah emphasized that if enacted, the bill may infringe upon constitutional rights of linguistic minorities. He argued that India's pluralistic linguistic fabric should be preserved through mutual respect, not compulsory mandates.

The dialogue appeals for reconsideration to uphold constitutional values and cultural harmony, underscoring that linguistic imposition may disrupt existing educational ecosystems and minority rights.

Generative AI must adopt healthcare-style consent rules

Agricultural waste could power next generation of biodegradable plastics

Machines still don’t know what harm is, and that’s a growing AI risk

Generative AI may be driving a global breakdown in shared reality

