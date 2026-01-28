Left Menu

Taiwan's F-16 Fighter Jets Soar in Readiness Drill

Taiwan's air force conducted a readiness drill to rapidly resupply and re-air its F-16 fighter jets, emphasizing combat-oriented training. This exercise aims to counter China's frequent aerial maneuvering and political pressure. The drill, part of Taiwan's defense modernization, showcases quicker ammunition resupply and real-world combat simulation.

Devdiscourse News Desk | Updated: 28-01-2026 12:33 IST | Created: 28-01-2026 12:33 IST
Taiwan's air force demonstrated its capability to swiftly resupply and redeploy its advanced F-16 fighter jets during a readiness drill aimed at enhancing combat-focused training.

Amid frequent Chinese aerial incursions seen as a harassment strategy, Taipei strives for defense modernization with practice simulating actual combat scenarios. This effort aims to decrease reliance on traditional, set-piece exercises.

At the Chiayi air base, personnel loaded U.S.-made missiles onto an F-16V as part of preparations for the Lunar New Year. This public drill highlights the air force's rapid-response ability, reflecting Taiwan's broader strategy to modernize and effectively counter Chinese military pressure.

(With inputs from agencies.)

