Zelenskiy says there were no Russian, Ukrainian strikes on energy targets

Reuters | Updated: 30-01-2026 23:35 IST | Created: 30-01-2026 23:35 IST
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said on ‌Friday that neither Moscow nor Kyiv had conducted ⁠strikes on energy targets following an agreement initiated by Washington for ​Russia to refrain from ‍such attacks.

"In all our regions, there were indeed no strikes on ⁠energy facilities ‌from ⁠Thursday night to Friday," Zelenskiy said ‍in his nightly video address. "Ukraine is ​ready in reciprocal terms to refrain ⁠from strikes and today we ⁠did not strike at Russian energy facilities."

He said Russia was ⁠engaged in a "reorientation" of its military ⁠activity ‌by attacking logistics, like rail junctions.

