Zelenskiy says there were no Russian, Ukrainian strikes on energy targets
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said on Friday that neither Moscow nor Kyiv had conducted strikes on energy targets following an agreement initiated by Washington for Russia to refrain from such attacks.
"In all our regions, there were indeed no strikes on energy facilities from Thursday night to Friday," Zelenskiy said in his nightly video address. "Ukraine is ready in reciprocal terms to refrain from strikes and today we did not strike at Russian energy facilities."
He said Russia was engaged in a "reorientation" of its military activity by attacking logistics, like rail junctions.
