Left Menu

Ukraine Steps Up: Expertise Offered to Shield Middle East Oil Infrastructure

Ukraine is prepared to offer its expertise to protect Middle Eastern oil infrastructure amid escalating tensions with Iran, as announced by President Volodymyr Zelenskiy. During a briefing, additional discussions on anti-drone defenses were mentioned, highlighting Ukraine's international collaboration efforts.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 05-03-2026 19:09 IST | Created: 05-03-2026 19:09 IST
Ukraine Steps Up: Expertise Offered to Shield Middle East Oil Infrastructure
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Ukraine

Ukraine is gearing up to extend its defensive know-how to the Middle East, aiming to safeguard oil infrastructure amidst rising conflict involving Iran. President Volodymyr Zelenskiy confirmed this strategic move on Thursday.

During an official briefing in Kyiv, Foreign Minister Andrii Sybiha revealed that Ukraine has been approached by global partners seeking assistance on anti-drone defenses.

Ongoing discussions are focusing on concrete measures to enhance protection capabilities, signaling Ukraine's commitment to international security cooperation.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Sanju Samson's Blazing 89: India Roars Against England

Sanju Samson's Blazing 89: India Roars Against England

 India
2
Contentious IAEA Resolution: U.S. Joins Opposition

Contentious IAEA Resolution: U.S. Joins Opposition

 Global
3
Congress Gains Leverage: The Power Play with DMK and TVK

Congress Gains Leverage: The Power Play with DMK and TVK

 India
4
Holi Tragedy Sparks Community Tensions in Delhi

Holi Tragedy Sparks Community Tensions in Delhi

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Teachers must adapt as AI and rapid change transform classrooms, OECD warns

Digital Scams Surge Globally, Threatening Trust in the Expanding Digital Economy

Education Rise and Gender Imbalance Are Redrawing China’s Marriage Landscape

IMF Study Urges Serbia to Track Hidden Costs of Tax Breaks and Improve Transparency

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026