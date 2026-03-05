Ukraine Steps Up: Expertise Offered to Shield Middle East Oil Infrastructure
Ukraine is prepared to offer its expertise to protect Middle Eastern oil infrastructure amid escalating tensions with Iran, as announced by President Volodymyr Zelenskiy. During a briefing, additional discussions on anti-drone defenses were mentioned, highlighting Ukraine's international collaboration efforts.
Ukraine is gearing up to extend its defensive know-how to the Middle East, aiming to safeguard oil infrastructure amidst rising conflict involving Iran. President Volodymyr Zelenskiy confirmed this strategic move on Thursday.
During an official briefing in Kyiv, Foreign Minister Andrii Sybiha revealed that Ukraine has been approached by global partners seeking assistance on anti-drone defenses.
Ongoing discussions are focusing on concrete measures to enhance protection capabilities, signaling Ukraine's commitment to international security cooperation.
