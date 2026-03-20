Diplomatic Efforts: France's Unscheduled Visit to Israel

France's Foreign Minister, Jean-Noel Barrot, is set for an unscheduled visit to Israel after his trip to Beirut. The aim is to discuss regional security and humanitarian aid with Israeli authorities and to promote efforts to de-escalate conflicts in the Middle East.

Devdiscourse News Desk | Paris | Updated: 20-03-2026 01:16 IST | Created: 20-03-2026 01:16 IST
France's Foreign Minister, Jean-Noel Barrot, will make an unexpected diplomatic visit to Israel on Friday. This visit follows his trip to Beirut, as part of France's efforts to mediate a ceasefire in Lebanon.

The French foreign ministry, announcing Barrot's itinerary, emphasized discussions with Israeli officials on regional security and humanitarian aid. The meetings aim to enhance attempts to reduce tensions and manage the conflicts erupting across the Middle East.

The move underscores France's active role in the diplomatic scene within the volatile region, as it seeks necessary resolutions alongside local governments and international partners.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
NZ Retains Reef Fish Ban After 22,000 Public Submissions

NZ Retains Reef Fish Ban After 22,000 Public Submissions

 New Zealand
2
NZ Economy Returns to Growth, Faces Global Uncertainty Ahead

NZ Economy Returns to Growth, Faces Global Uncertainty Ahead

 New Zealand
3
Waihoehoe Road Upgrade Begins, Boosting South Auckland Growth

Waihoehoe Road Upgrade Begins, Boosting South Auckland Growth

 New Zealand
4
Fast-Track Boost for Bay of Plenty Highway Project

Fast-Track Boost for Bay of Plenty Highway Project

 New Zealand

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Regulating AI could change who wins AI race

Businesses that master human–AI collaboration will lead AI economy

AI systems may be fueling ‘digital colonialism’ through indigenous data extraction

Can AI bridge the gap between smart cities and citizen participation?

DevShots

