Iran Urges Bulgaria to Reconsider U.S. Military Aircraft Deployment

Iran's Foreign Minister, Abbas Araqchi, has requested that Bulgaria reconsider its authorization for U.S. military aircraft deployment at Bezmer air base. Araqchi warned that hosting U.S. military operations may lead to consequences. Similarly, Cyprus is advised against permitting its bases for operations against Iran.

Devdiscourse News Desk | Updated: 30-07-2026 19:56 IST | Created: 30-07-2026 19:56 IST
Iran Urges Bulgaria to Reconsider U.S. Military Aircraft Deployment
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Iran has voiced strong objections to Bulgaria's recent decision to allow U.S. military aircraft temporary access at the Bezmer air base. Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi reached out to his Bulgarian counterpart, Velislava Petrova-Chamova, urging the reversal of the approval, which Iran views as enabling aggression against its nation.

Despite reassurances from Bulgaria that no offensive weapons would be stationed, Araqchi emphasized that such a move jeopardizes long-standing friendly relations between the two countries. This reflects Iran's broader stance, advising nations against facilitating U.S. military actions targeting Iran.

In a related development, Araqchi has also engaged Cypriot authorities, cautioning against the use of Cyprus' foreign military bases for activities adverse to Iran. The Iranian concerns follow similar arrangements by Britain which were criticized by Iran for permitting U.S. military operations on British soil.

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