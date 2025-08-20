Left Menu

Trump's Expansive Bond Investments Unveiled

U.S. President Donald Trump has acquired over $100 million in bonds since taking office, according to recent disclosures. The purchases span corporate and municipal bonds from various sectors potentially benefiting from his administration's policies. Trump's financial activities continue to invite scrutiny over potential conflicts of interest.

Recent disclosure forms reveal that U.S. President Donald Trump has made substantial investments in bonds, totaling over $100 million since assuming office. His acquisitions include corporate bonds from major entities such as Citigroup and Wells Fargo.

The financial purchases, highlighting more than 600 transactions, encompass municipal bonds issued by a variety of sectors including states and school districts. These investments could stand to gain from shifts in U.S. policy under Trump's administration.

This disclosure comes amid ongoing discussions about potential conflicts of interest, as the business interests of Trump, who placed his companies in a trust managed by his children, continue to blur lines with public office responsibilities.

