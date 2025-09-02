Navarro Criticizes Modi's SCO Summit Alignments Amid US-India Tensions
Peter Navarro, US President Donald Trump's trade advisor, expressed concerns about the camaraderie displayed by Indian Prime Minister Modi with Russian President Putin and Chinese President Xi Jinping. The remarks highlight worsening US-India relations, exacerbated by Trump's tariff policies and India's energy dealings with Russia.
US trade advisor Peter Navarro voiced serious concerns over Indian Prime Minister Narendra Modi aligning with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping during the recent Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit.
Navarro emphasized at the White House that such a display of unity is troubling, especially considering India's historical conflicts with China. This comes amid strained US-India relations worsened by tariff disputes and India's purchase of Russian oil.
India's acquisition of Russian crude has been defended by officials citing national and market interests. However, following western sanctions on Russia, the US has raised tariffs on Indian goods significantly, heightening economic tensions between the two nations.
