Trump says he's not concerned about Russia and China forming axis against US
Reuters | Updated: 03-09-2025 00:08 IST | Created: 03-09-2025 00:08 IST
U.S. President Donald Trump said he is "not concerned at all" about an axis forming against the U.S. that includes China and Russia.
Trump's comments on the "Scott Jennings Radio Show" come after Chinese President Xi Jinping on Monday hosted leaders including Russian President Vladimir Putin at a summit in Tianjin, China.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Tianjin
- China
- U.S.
- Chinese
- Russian
- Russia
- Trump
- Xi Jinping
- Vladimir Putin
- Donald Trump
Advertisement
ALSO READ
Trump Relocates U.S. Space Command to Alabama Amid Political Controversy
Market Jitters: Legal Ruling Shakes Wall Street as Trump's Tariffs Hang in Balance
Zelenskiy Alerts: Russia Strengthens Frontline Assaults
Trump Expresses Disappointment in Putin Over Ukraine War
Job Scam Leaves Two Stranded in Russia