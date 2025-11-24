Left Menu

Former Georgian PM Ivanishvili's Legal Victory in Credit Suisse Fraud Case

Bidzina Ivanishvili, former Georgian prime minister, won a lawsuit against Credit Suisse's subsidiary over fraud by ex-banker Patrice Lescaudron. While the $607 million damages awarded need recalculation, the appeal was dismissed, holding Credit Suisse accountable, though a separate fraud misrepresentation claim was denied.

Devdiscourse News Desk | London | Updated: 24-11-2025 18:54 IST | Created: 24-11-2025 18:54 IST
Former Georgian PM Ivanishvili's Legal Victory in Credit Suisse Fraud Case
  • Country:
  • United Kingdom

Bidzina Ivanishvili, former prime minister of Georgia, secured a legal victory as a Credit Suisse subsidiary lost its appeal on Monday. This appeal was pivotal in a lawsuit Ivanishvili won concerning fraud perpetrated by a former adviser, Patrice Lescaudron. The initial ruling granted Ivanishvili $607 million, albeit with amendments needed for recalculating these damages.

The Swiss bank's life insurance division, currently owned by UBS, faced action in Bermuda's courts for these long-standing fraud losses. An ex-adviser, Lescaudron, had been convicted and jailed in 2018 for these offenses, with his subsequent death in 2020. The lawsuit was part of Ivanishvili's broader legal strategy, having won $461 million in a separate Singapore litigation.

The Privy Council in London upheld the Bermuda court's decision against Credit Suisse's liability claim, only adjusting the damages calculation method. A concurrent claim for fraudulent misrepresentation by Ivanishvili was, however, dismissed. This legal development adds substantial weight to Ivanishvili's financial recovery efforts.

TRENDING

1
Mega-Cap Stocks Lead Market Rally Amid Rate Cut Speculation

Mega-Cap Stocks Lead Market Rally Amid Rate Cut Speculation

 Global
2
Milestones, Partnerships, and Global Gatherings: A Day of Announcements

Milestones, Partnerships, and Global Gatherings: A Day of Announcements

 India
3
Political Turmoil in Karnataka: Opposition Criticizes Government's Neglect of Farmers

Political Turmoil in Karnataka: Opposition Criticizes Government's Neglect o...

 India
4
Sword Attack Leaves Young Caterer Injured in Moodbidri

Sword Attack Leaves Young Caterer Injured in Moodbidri

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Why Expectations Matter: Diagnostic Overreaction and Its Effects on Open-Economy Stability

WHO Unveils Framework to Integrate Traditional and Biomedical Care in Health Systems

Stronger city governance emerges as WHO’s key strategy for healthier, more resilient societies

Thailand’s Inequality Eases, but Rising Household Debt Threatens a Fragile Recovery

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025