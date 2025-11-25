Zelenskiy's Anticipated U.S. Visit for Peace Talks
Ukrainian President Volodymyr Zelensky is expected to visit the U.S. to finalize a peace deal with President Donald Trump, aiming to end Ukraine's conflict with Russia. Kyiv's national security chief, Rustem Umerov, announced plans for this significant diplomatic trip to take place in November.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky may visit the United States soon to conclude a peace deal with President Donald Trump, aimed at resolving Ukraine's ongoing conflict with Russia, as revealed by Kyiv's national security chief.
Rustem Umerov, the national security chief, expressed anticipation for organizing Zelensky's visit to the U.S. in November via a Facebook post. This visit would facilitate the final steps in reaching an agreement with Trump.
This potential diplomatic milestone signifies crucial efforts at international collaboration and conflict resolution between Ukraine and Russia, mediated by the United States.
