Putin's aide spoke to U.S. officials by phone, Kremlin says
Reuters | Moscow | Updated: 26-12-2025 16:47 IST | Created: 26-12-2025 16:47 IST
- Country:
- Russia
Russian President Vladimir Putin instructed his foreign policy aide, Yuri Ushakov, to speak to members of the U.S. administration after Moscow received U.S. proposals about a possible Ukrainian peace deal, the Kremlin said on Friday.
It was agreed with the U.S. to continue dialogue, Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters.
