Putin's aide spoke to U.S. officials by phone, Kremlin says

Russian ‌President Vladimir Putin instructed his ⁠foreign policy aide, Yuri Ushakov, to speak to ​members of the ‍U.S. administration after Moscow received U.S. proposals ⁠about ‌a ⁠possible Ukrainian peace ‍deal, the Kremlin said ​on Friday.

It was agreed ⁠with the U.S. ⁠to continue dialogue, Kremlin spokesman Dmitry ⁠Peskov told reporters.

