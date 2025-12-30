Left Menu

Diplomatic Dynamics: Pakistan Mediates Gulf Tensions

Pakistan's Deputy Prime Minister Ishaq Dar engaged in crucial diplomatic talks with Saudi Arabia amid escalating tension between Saudi Arabia and the UAE over Yemen. The discussions aimed to reinforce bilateral ties and explore regional stability, reflecting Pakistan's strategic role in Gulf geopolitics.

Devdiscourse News Desk | Islamabad | Updated: 30-12-2025 21:03 IST | Created: 30-12-2025 21:03 IST
Diplomatic Dynamics: Pakistan Mediates Gulf Tensions
Ishaq Dar
  • Country:
  • Pakistan

Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Ishaq Dar, initiated significant diplomatic talks with Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan amidst rising tensions between Saudi Arabia and the UAE regarding Yemen.

The talks followed a Saudi-led coalition assault on what was claimed to be foreign military backing for southern separatists at Yemen's Mukalla port, seemingly targeting a UAE shipment.

Dar expressed satisfaction with Islamabad and Riyadh's positive diplomatic relations while the Saudi Foreign Minister reaffirmed commitments to strengthen bilateral ties. The discussions, however, omitted any mention of Yemen, focusing instead on deepening Pakistan-UAE relations into a strategic economic partnership.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Navi Mumbai International Airport Soars with Over 25,000 Passengers in First Five Days

Navi Mumbai International Airport Soars with Over 25,000 Passengers in First...

 India
2
Strickers' Generational Golf Legacy Shines Through Competitive Spirit

Strickers' Generational Golf Legacy Shines Through Competitive Spirit

 Global
3
Tragedy Strikes: Uttarakhand Bus Plunge Claims Seven Lives

Tragedy Strikes: Uttarakhand Bus Plunge Claims Seven Lives

 India
4
Tragic Tale of Bahraich's Wolf Rampage: Final Predator Eliminated

Tragic Tale of Bahraich's Wolf Rampage: Final Predator Eliminated

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI proves its value in turning sustainability goals into practice

The silent takeover: How algorithms are governing childhood

Drone swarms with AI vision redefine search and rescue in crisis zones

Digital–real integration boosts inovation and industrial upgrading

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025