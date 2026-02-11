Left Menu

Minnesota's Reprieve: Immigration Crackdown Could End in Days

Minnesota Governor Tim Walz anticipates an imminent end to a federal immigration crackdown in his state, following discussions with Trump administration officials. Triggered by fatal incidents and widespread protests, the crackdown faces criticism for violating rights. Federal agents are expected to withdraw soon, signaling a shift in federal-state dynamics.

Devdiscourse News Desk | Updated: 11-02-2026 05:06 IST | Created: 11-02-2026 05:06 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Governor Tim Walz of Minnesota expects the federal immigration crackdown by President Donald Trump's administration in his state to potentially conclude within days. This comes after discussions with high-ranking officials in the Trump administration.

The crackdown, criticized for infringing on due process and legal rights, has been a flashpoint of controversy, notably following the fatal shootings of Renee Good and Alex Pretti by federal immigration officers in Minneapolis. Protesters have rallied against the measures, leading to national outrage.

With about 3,000 agents deployed in Minnesota, the Trump administration plans to withdraw approximately 700 by week's end, according to Walz. The crackdown, described by rights groups as creating fear among minority communities, is under scrutiny for targeting immigrants and inflating isolated fraud cases.

(With inputs from agencies.)

