Tunisian Lawmaker Sentenced: A Crackdown on Dissent?
Ahmed Saidani, a Tunisian lawmaker, was sentenced to eight months in prison for mocking President Kais Saied on social media, a move seen as part of a larger crackdown on dissent in Tunisia following Saied's consolidation of power after dissolving parliament in 2021.
A Tunisian court sentenced lawmaker Ahmed Saidani to eight months in prison for social media posts mocking President Kais Saied, a decision critics argue intensifies a crackdown on dissent.
Saidani, once a supporter of Saied, has become a vocal critic, claiming the president monopolizes decision-making. His arrest came after a Facebook post where Saidani described Saied as the 'supreme commander of sewage and rainwater drainage.'
His detention follows Saied's controversial actions, including dissolving parliament and ruling by decree, which opposition leaders describe as a coup. Human rights groups criticize Saied's actions as suppressing dissent, turning Tunisia into an 'open-air prison.'
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Crackdown on Corruption: Odisha Officer Suspended
Massive Crackdown: Unveiling the Rs 13,000 Crore Online Gaming Syndicate
Jammu and Kashmir's Crackdown on Land Encroachment: A Call for Fairness
Memes and Scrums: The Social Media Storm Over Tadhg Furlong
NHRC Warns Against NGOs Misusing Its Name, Orders Nationwide Crackdown