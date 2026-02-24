Charles Kushner: A Disruptive Diplomat in Paris
Charles Kushner, President Trump's envoy in France, has sparked controversy with his unorthodox diplomatic style. Known for challenging traditional norms, Kushner has been involved in multiple incidents that strained French-U.S. relations, driven largely by his focus on addressing antisemitism.
Charles Kushner, appointed as the U.S. ambassador to France, has made waves in Paris with his unconventional approach, defying long-standing diplomatic norms. His tenure, marked by controversy, highlights a new style of American diplomacy under President Trump.
Arriving in Paris last summer, Kushner, who lacks diplomatic experience, has focused on fighting antisemitism, but his methods—such as publishing an open letter critical of France's actions—have drawn sharp rebuke from French officials, including President Emmanuel Macron.
Despite tensions, Kushner's access to President Trump is seen as an asset in diplomatic circles, although his lack of French language skills and traditional diplomatic finesse have complicated his mission. His approach underscores a broader shift in U.S. diplomacy in Europe, raising questions about its long-term impacts.
