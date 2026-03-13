Tragedy Strikes: French Soldier Killed in Iraq Attack
A French soldier was tragically killed in a targeted attack in Northern Iraq's Kurdish region, as revealed by President Emmanuel Macron. The attack, a drone strike, also injured six other soldiers engaged in a multinational mission supporting Iraqi forces against Islamic State militants.
A French soldier lost his life in a targeted attack on Irbil, located in Iraq's northern Kurdish region, as reported by French President Emmanuel Macron.
Earlier reports indicated that six soldiers sustained injuries in a drone strike while stationed in Irbil.
The French troops are part of a multinational mission assisting Iraqi forces in their ongoing battle against Islamic State militants.
French president says a French soldier was killed in an attack targeting Irbil in Iraq's northern Kurdish region, reports AP.
