UK PM Starmer expected to make annnouncement soon as speakers set up outside his office
British Prime Minister Keir Starmer is expected to make a significant announcement soon, with preparations underway in Downing Street.
- Country:
- United Kingdom
British Prime Minister Keir Starmer is expected to make an announcement soon, as speakers are being set up in Downing Street.
(Reporting by Sam Tabahriti, wirting by Sarah Young; editing by William James)
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