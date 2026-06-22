UK former minister Streeting still planning leadership bid, Sky News reports

Britain's former health minister Wes Streeting is still planning to stand in a Labour leadership contest, despite Prime Minister Keir Starmer's surprise resignation.

Reuters | Britains Former Health Minister Wes Streeting Is Still Intending To Stand In A Leadership Contest | Updated: 22-06-2026 14:58 IST | Created: 22-06-2026 14:58 IST
UK former minister Streeting still planning leadership bid, Sky News reports
Wes Streeting
  • Country:
  • United Kingdom

‌Britain's former ​health minister Wes ‌Streeting is still intending to ‌stand in ‌a leadership contest, Sky News ⁠reported ​citing ⁠one of his ⁠allies, after ​Prime Minister Keir Starmer ⁠said earlier ⁠on ​Monday he was ⁠resigning.

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