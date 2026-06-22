UK former minister Streeting still planning leadership bid, Sky News reports
Britain's former health minister Wes Streeting is still planning to stand in a Labour leadership contest, despite Prime Minister Keir Starmer's surprise resignation.
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Britain's former health minister Wes Streeting is still intending to stand in a leadership contest, Sky News reported citing one of his allies, after Prime Minister Keir Starmer said earlier on Monday he was resigning.
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