Putin calls for extra measures after Ukrainian strikes on civilian sites

Russian President Vladimir Putin has called for additional measures to mitigate the impact of Ukrainian strikes on civilian infrastructure, citing energy supply and tourist disruptions.

Reuters | Russian Government Should Take Additional Measures To Offset The Consequences Of Ukrainian Strikes On Russian Civilian Infrastructure | Updated: 23-06-2026 19:10 IST | Created: 23-06-2026 19:10 IST
Putin calls for extra measures after Ukrainian strikes on civilian sites
Vladimir Putin
  • Country:
  • Russia

​Russian ‌government should take additional ​measures to ‌offset the consequences of Ukrainian strikes on Russian ‌civilian infrastructure, President ‌Vladimir Putin said on Tuesday.

Speaking at a ⁠government ​meeting, ⁠Putin said Ukraine was targeting ⁠civilian facilities as ​it loses territory, adding ⁠that the strikes are ⁠aimed ​at disrupting energy supplies ⁠and the tourist season in ⁠Russia.

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