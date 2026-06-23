Putin calls for extra measures after Ukrainian strikes on civilian sites
Russian President Vladimir Putin has called for additional measures to mitigate the impact of Ukrainian strikes on civilian infrastructure, citing energy supply and tourist disruptions.
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- Russia
Russian government should take additional measures to offset the consequences of Ukrainian strikes on Russian civilian infrastructure, President Vladimir Putin said on Tuesday.
Speaking at a government meeting, Putin said Ukraine was targeting civilian facilities as it loses territory, adding that the strikes are aimed at disrupting energy supplies and the tourist season in Russia.
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