Greenland's Sovereignty Stands Firm: Denmark's Stance
Danish Prime Minister Mette Frederiksen reaffirmed Denmark's position on Greenland's sovereignty, asserting that the island is not for sale. This statement was made during a NATO summit in Ankara, following U.S. President Donald Trump's reiterated interest in acquiring the semi-autonomous Arctic territory.
Danish Prime Minister Mette Frederiksen has strongly emphasized Denmark's commitment to maintaining the sovereignty of Greenland, dismissing any notions that the island is available for sale.
Her statements came during a closely watched NATO summit in Ankara, where discussions among international leaders took center stage.
The Prime Minister's remarks followed renewed assertions by U.S. President Donald Trump regarding his interest in purchasing Greenland, a stance that Denmark firmly rejects while safeguarding its control over the Arctic region.