Greenland's Sovereignty Stands Firm: Denmark's Stance

Danish Prime Minister Mette Frederiksen reaffirmed Denmark's position on Greenland's sovereignty, asserting that the island is not for sale. This statement was made during a NATO summit in Ankara, following U.S. President Donald Trump's reiterated interest in acquiring the semi-autonomous Arctic territory.

Devdiscourse News Desk | Danish Prime Minister Mette Frederiksen Said On Tuesday She Expects Allies To Respect Denmarks Sovereignty And Accept That Greenland Is Not For Sale She Was Speaking At A Nato Summit In The Turkish Capital Ankara Hours After Us President Donald Trump Reiterated His Ambition To Take Control Of The Semiautonomous Arctic Island That Is Part Of The Kingdom Of Denmark | Updated: 07-07-2026 21:29 IST | Created: 07-07-2026 21:29 IST
Greenland's Sovereignty Stands Firm: Denmark's Stance
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen has strongly emphasized Denmark's commitment to maintaining the sovereignty of Greenland, dismissing any notions that the island is available for sale.

Her statements came during a closely watched NATO summit in Ankara, where discussions among international leaders took center stage.

The Prime Minister's remarks followed renewed assertions by U.S. President Donald Trump regarding his interest in purchasing Greenland, a stance that Denmark firmly rejects while safeguarding its control over the Arctic region.

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