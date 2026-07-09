Ukrainian Drone Strikes Disrupt Russian Tanker Operations
Ukrainian drones have targeted over 30 Russian vessels supplying fuel to occupied Crimea, intensifying a campaign to isolate the region. The attacks aim to disrupt logistics and energy infrastructure, potentially impacting global oil markets. Ukrainian military strategies continue to pressure Russian resources and territory.
Ukrainian drones have launched a series of attacks against Russian tankers in the Sea of Azov, marking the latest efforts to disrupt Moscow's fuel supply lines. Ukrainian military sources confirmed the overnight strikes aimed at isolating occupied Crimea.
A statement from the General Staff on Telegram detailed that the targeted vessels were vital for transporting fuel and circumventing international sanctions, including both a tugboat and a dry cargo ship.
Over the past four days, Ukraine's defense ministry reports a total of 36 vessels targeted. These operations have pressured oil markets while exacerbating fuel shortages in Crimea, where authorities declared a state of emergency.
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