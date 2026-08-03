Russia says its forces capture two settlements in northeast Ukraine
Russia's Defence Ministry claims Russian forces have captured the settlements of Bilyi Kolodiaz and Ustynivka in Ukraine's Kharkiv region, but the report has not been independently confirmed.
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Russia's Defence Ministry said on Monday that Russian forces had captured the settlements of Bilyi Kolodiaz and Ustynivka in Ukraine's Kharkiv region.
Reuters could not independently confirm the battlefield report.
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