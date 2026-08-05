One dead in Russian attack on Kyiv, city's military administration says
A Russian overnight attack on Kyiv resulted in one fatality and five injuries, with the city's air alert lifted after approximately one hour and 25 minutes.
- Country:
- Ukraine
An overnight Russian attack on the Ukrainian capital Kyiv on Wednesday killed one person and injured five, the city's military administration said on Telegram.
The air alert in the city was lifted after being in effect for about one hour and 25 minutes.
ALSO READ
-
Russian attacks kill one in Ukrainian capital Kyiv, trigger fires
-
People could be trapped under rubber after Russian air strikes on Kyiv, mayor says
-
Antisemitism in UK remains near record levels, charity says
-
Russian forces attack Ukrainian capital Kyiv with ballistic missiles, trigger fires
-
US judge grants DOJ request to dismiss January 6 cases against Oath Keepers