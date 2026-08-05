People could be trapped under rubber after Russian air strikes on Kyiv, mayor says
Russian air attacks have damaged a private house in Kyiv, Ukraine, potentially trapping people under rubble, according to Mayor Vitali Klitschko.
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- Ukraine
People could be trapped under rubble after Russian air attacks damaged a private house in Ukraine's capital of Kyiv, Mayor Vitali Klitschko said on the Telegram messaging app early on Wednesday.
He added that earlier information about a fire in a 20-storey apartment building was not confirmed.
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