Ukrainian drone attack slightly damages Wildberries warehouse in Russia's Tver region, governor says
A Ukrainian drone struck a Wildberries logistics complex in Russia's Tver region, causing minor damage to the facade, amid a series of Ukrainian strikes targeting the company's facilities.
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- Russia
Falling Ukrainian drone debris slightly damaged the facade of a Wildberries logistics complex in Russia's Tver region, Vitaly Korolyov, the local governor, said on Thursday.
The incident is the latest in a series of Ukrainian strikes targeting Wildberries facilities. At least 20 warehouses owned by the company have been attacked since July 18.
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