Russia's Strategic Strikes: Targeting Ukraine's War Machinery

Russia's Defence Ministry claimed strikes on military-related sites in Kyiv and Zaporizhzhia, impacting logistics centers and an iron and steel plant aiding Ukraine's military efforts. The assault, killing six and injuring 20, was denied by both sides as a deliberate attack on civilians.

Devdiscourse News Desk | Updated: 11-08-2026 13:40 IST | Created: 11-08-2026 13:40 IST
Russia's Strategic Strikes: Targeting Ukraine's War Machinery
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Russia's Defence Ministry announced it conducted overnight attacks on military-related transport and logistics centers in Kyiv as well as a significant iron and steel works in Zaporizhzhia, which were allegedly aiding Ukraine's war efforts.

Ukrainian officials reported the attacks resulted in the deaths of six individuals and injuries to 20 more in Zaporizhzhia, with fires breaking out in Kyiv. Both nations have denied intentionally targeting civilian populations.

The Russian military asserts it struck the Nova Poshta sorting complex in Kyiv, purportedly involved in distributing components for drones and electronic warfare equipment. Additionally, the Kyiv-3 transport center, allegedly housing attack drones and control stations, was targeted.

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