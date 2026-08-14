Trump's Drone Tariff: Tackling Security with Severe Import Duties
President Donald Trump has imposed significant tariffs on drone imports, targeting models sensitive to national security. The tariff includes a 100% ad valorem rate on specific drones, with variable rates for imports from nations like the EU and the UK. The decision underscores heightened security measures.
- Country:
- United States
President Donald Trump signed a proclamation on Thursday instituting tariffs on drones and their components, according to a statement from the White House. This move includes a 100% ad valorem tariff on certain drones deemed sensitive to national security.
The White House further announced a 25% tariff on smaller drones, while a 15% duty applies to drones and components imported from the European Union, Japan, Liechtenstein, South Korea, Switzerland, and Taiwan.
Additionally, drones arriving from the UK are subject to a 10% ad valorem tariff, emphasizing the administration's strategic focus on heightened security measures through economic means.
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