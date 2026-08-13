The Trump Administration's Disappearing Fight Against Sex Trafficking

Despite professing commitment to fighting sex trafficking, the Trump administration's prosecutions and investigations have stalled due to staff shortages, budget cuts, and victim distrust. The Justice Department's shift in focus towards deportations has exacerbated the issue, resulting in dwindling resources and challenges for ongoing cases.

Devdiscourse News Desk | Updated: 13-08-2026 20:39 IST | Created: 13-08-2026 20:39 IST
The Trump Administration's Disappearing Fight Against Sex Trafficking
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The Trump administration claims combating sex trafficking is a top priority, yet efforts have waned as investigations stall and prosecutions decline. Contributing factors include staff shortages, budget cuts, immigration enforcement focus, and growing distrust among victims.

Federal sex-trafficking charges have dropped significantly, alongside associated crimes, revealing a shift in federal enforcement priorities under President Trump. The administration's budget cuts, agent reassignments, and nominating Todd Blanche as Attorney General have further complicated the issue.

Amidst dwindling federal law enforcement support, non-profit organizations struggle as grants disappear. The lack of trust, personnel, funding, and expertise risks long-term consequences for anti-trafficking efforts, potentially dismantling pivotal support structures.

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