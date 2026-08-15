Strengthening Ties: Russia and North Korea's Growing Alliance

Russian President Vladimir Putin assured North Korean leader Kim Jong Un of continued cooperation across all sectors, marking Korea's liberation anniversary. Kim's tribute to fallen Soviet soldiers highlights strong Moscow-Pyongyang ties, raising international concerns amidst North Korea's alleged support for Russia's actions in Ukraine.

Devdiscourse News Desk | Updated: 15-08-2026 04:57 IST | Created: 15-08-2026 04:57 IST
Strengthening Ties: Russia and North Korea's Growing Alliance
Vladimir Putin
  • Country:
  • Russia

Russian President Vladimir Putin has reiterated the commitment of Moscow and Pyongyang to collaborate across multiple domains, reinforcing regional security, according to reports from North Korean state media KCNA.

In a message coinciding with the anniversary of Korea's liberation from Japanese rule, Putin expressed confidence in the constructive work between the two nations. Kim Jong Un's tribute to Soviet soldiers symbolizes enduring connections, underscoring Moscow and Pyongyang's increasing cooperation.

Amid growing international concerns, these gestures signal a deepening alliance, as North Korea reportedly supports Russia in Ukraine. Analysts suggest Pyongyang aims to position Northeast Asia as a battleground of opposing blocs to underpin its weapons initiatives and secure backing from Beijing and Moscow.

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