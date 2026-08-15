Putin and Kim Strengthen Ties Amid Regional Tensions
Russian President Putin and North Korean leader Kim Jong Un reinforce cooperation and regional security, with Putin expressing confidence in ongoing constructive bilateral work. Kim honors Soviet WWII soldiers, emphasizing strong ties. Their deepening relationship raises global concerns over North Korea's support for Russia's Ukraine conflict.
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In a message commemorating Korea's liberation from Japanese rule, Russian President Vladimir Putin emphasized continued cooperation with North Korea. Putin expressed confidence in their collaboration on essential bilateral and international issues, promoting regional stability, state media KCNA reported.
North Korean leader Kim Jong Un paid respects to Soviet soldiers in Pyongyang, emphasizing the 'blood ties' between the nations. Unity between Moscow and Pyongyang, rooted in historical alliances, highlights their evolving relationship, according to Kim during his visit to the Liberation Tower.
Meanwhile, former Russian President Dmitry Medvedev also conveyed greetings to Kim, signaling strengthened ties between Russia and North Korea. This partnership has raised international concerns, particularly over North Korea's potential support for Russia's ongoing conflict in Ukraine.
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