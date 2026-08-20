Turkey-Israel Tensions Heat Up Over Syrian Airbase Operations

The Israeli Defence Minister accused Turkey of escalating tensions in Syria following an Israeli airstrike on Abu al-Duhur airbase. Syria denies Turkish military alignment and insists on rehabilitation for Syrian Air Force use. U.S. mediation for de-escalation continues amidst claims and counterclaims between Israel and Turkey.

Devdiscourse News Desk | Updated: 20-08-2026 11:48 IST | Created: 20-08-2026 11:48 IST
Turkey-Israel Tensions Heat Up Over Syrian Airbase Operations
Israeli Defence Minister

In a sharp geopolitical turn, Israeli Defence Minister Israel Katz accused Turkish President Recep Tayyip Erdogan of engaging in perilous maneuvers in Syria. This claim followed Israel's recent airstrike on the Abu al-Duhur airbase, which was reportedly nearing a breach of a security agreement with Israel due to Turkish military activities.

Syrian Foreign Minister Asaad al-Shaibani countered the claims, stressing a lack of Turkish military buildup and stating the base was intended for Syrian Air Force operations. Al-Shaibani disavowed any Turkish plans for permanent military presence and emphasized ongoing Israeli strikes were unjustified.

This discord enhances existing regional tensions, compelling international entities, including the U.S., to mediate. Washington is spearheading efforts to establish a deconfliction mechanism between Israel, Turkey, and Syria, amid mutual allegations and increasing rhetoric. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reiterated warnings to Syria, complicating ongoing negotiation avenues.

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