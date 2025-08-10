Left Menu

Mizoram's New Mumbai Gateway: A Haven for Visitors

The Mizoram government plans to establish a guest house in Navi Mumbai. Chief Secretary Khilli Ram Meena has discussed the proposal with Maharashtra's Chief Secretary Rajesh Kumar Meena. Additionally, support was sought for Mizoram cancer patients at TaTa Memorial Hospital. Assistance has been promised.

Devdiscourse News Desk | Aizawl | Updated: 10-08-2025 20:09 IST | Created: 10-08-2025 20:09 IST
Mizoram's New Mumbai Gateway: A Haven for Visitors
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

The Mizoram government is moving forward with plans to establish a guest house in Navi Mumbai, according to a statement released on Sunday.

Chief Secretary Khilli Ram Meena is currently in Mumbai, where he met with Maharashtra's Chief Secretary Rajesh Kumar Meena. They discussed the proposed Mizoram House in Navi Mumbai, and Khilli Ram Meena received assurances of assistance from Maharashtra's administration.

In addition to the guest house discussions, Khilli Ram Meena asked for support for Mizoram's cancer patients receiving treatment at the TaTa Memorial Hospital in Mumbai. He was assured of the required assistance.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Controversial Polysilicon Investment in Oman: Balancing Innovation and Geopolitics

Controversial Polysilicon Investment in Oman: Balancing Innovation and Geopo...

 Global
2
Barcelona's Attack Revamped: Rashford Joins the Fray

Barcelona's Attack Revamped: Rashford Joins the Fray

 Global
3
Xabi Alonso's Tactical Resurgence at Real Madrid Faces Early Hurdles

Xabi Alonso's Tactical Resurgence at Real Madrid Faces Early Hurdles

 Global
4
Simeone's Struggle: Atletico Madrid's Mounting Pressure

Simeone's Struggle: Atletico Madrid's Mounting Pressure

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How Rising Freight Costs Push Up Manufactured Goods Prices and Influence Inflation

Turning Fuel into Food: OECD-FAO Call for Biofuel Cuts to Ease Global Price Shocks

How the U.S. Housing Bust Cut College Enrolment and Shaped Careers for a Decade

How EU ESG Banking Rules Target Poor Performers Yet Spare Key Green Transition Firms

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025