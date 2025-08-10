Mizoram's New Mumbai Gateway: A Haven for Visitors
The Mizoram government plans to establish a guest house in Navi Mumbai. Chief Secretary Khilli Ram Meena has discussed the proposal with Maharashtra's Chief Secretary Rajesh Kumar Meena. Additionally, support was sought for Mizoram cancer patients at TaTa Memorial Hospital. Assistance has been promised.
The Mizoram government is moving forward with plans to establish a guest house in Navi Mumbai, according to a statement released on Sunday.
Chief Secretary Khilli Ram Meena is currently in Mumbai, where he met with Maharashtra's Chief Secretary Rajesh Kumar Meena. They discussed the proposed Mizoram House in Navi Mumbai, and Khilli Ram Meena received assurances of assistance from Maharashtra's administration.
In addition to the guest house discussions, Khilli Ram Meena asked for support for Mizoram's cancer patients receiving treatment at the TaTa Memorial Hospital in Mumbai. He was assured of the required assistance.
