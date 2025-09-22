Autism, Acetaminophen, and Pregnancy: Unraveling the Controversy
The Trump administration is addressing autism rates and the potential role of Tylenol (acetaminophen) during pregnancy. Studies offer conflicting results, with some suggesting a link to autism, while others find none. Despite lawsuits claiming acetaminophen causes autism, experts urge cautious use during pregnancy under medical guidance to manage pain and fever.
The Trump administration is poised to address the rising autism rates in the U.S., with attention to Tylenol's potential role. The widely used pain reliever, acetaminophen, is under scrutiny for its effects during pregnancy, though research remains inconclusive regarding its link to autism.
A Swedish study involving 2.5 million children found no causal link between prenatal acetaminophen use and autism or ADHD. Meanwhile, a separate review of studies suggested a possible link. Nonetheless, experts advise pregnant women to use acetaminophen responsibly as no definitive causation is proven.
Despite legal challenges alleging that acetaminophen causes developmental disorders, American and UK medical guidelines still recommend it as a first-line treatment for pain and fever during pregnancy. Lawsuits have been dismissed due to insufficient scientific backing, yet debates persist as higher courts prepare to review the rulings.
(With inputs from agencies.)
