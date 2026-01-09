Left Menu

Crackdown on Polluting Factories: CAQM Orders Closures Across NCR

The Commission for Air Quality Management (CAQM) ordered the closure of 16 industrial units in the NCR due to serious environmental violations. Violations included operating without necessary consents and failure to install pollution control devices. Non-compliance was strictly warned against, with closures continuing until compliance is achieved.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 09-01-2026 21:59 IST | Created: 09-01-2026 21:59 IST
Crackdown on Polluting Factories: CAQM Orders Closures Across NCR
  • Country:
  • India

The Commission for Air Quality Management (CAQM) issued closure orders to 16 industrial units across the National Capital Region, targeting gross violations of environmental statutes. The crackdown follows intensified inspections aimed at mitigating air pollution.

Officials reported that these inspections identified serious breaches such as operating without required consents and failing to install necessary Air Pollution Control Devices (APCDs). Violations also included using unapproved fuels and non-compliance with diesel generator norms in restricted periods.

With units in Uttar Pradesh, Rajasthan, and Haryana's Sonipat district found culpable, CAQM is enforcing immediate shutdowns until compliance is met, underscoring a zero-tolerance approach to pollution infringements in the NCR.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Tragic Bus Accident in Himachal Pradesh: 14 Dead, Dozens Injured

Tragic Bus Accident in Himachal Pradesh: 14 Dead, Dozens Injured

 India
2
US sends delegation to Venezuela in first step toward restoring diplomatic relations after Maduro's capture, reports AP.

US sends delegation to Venezuela in first step toward restoring diplomatic r...

 Global
3
Nadine de Klerk's All-Round Brilliance Transforms RCB's WPL Campaign

Nadine de Klerk's All-Round Brilliance Transforms RCB's WPL Campaign

 Global
4
Tragedy Strikes Family on Jharkhand Road

Tragedy Strikes Family on Jharkhand Road

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Generative AI must adopt healthcare-style consent rules

Agricultural waste could power next generation of biodegradable plastics

Machines still don’t know what harm is, and that’s a growing AI risk

Generative AI may be driving a global breakdown in shared reality

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026