Crackdown on Polluting Factories: CAQM Orders Closures Across NCR
The Commission for Air Quality Management (CAQM) ordered the closure of 16 industrial units in the NCR due to serious environmental violations. Violations included operating without necessary consents and failure to install pollution control devices. Non-compliance was strictly warned against, with closures continuing until compliance is achieved.
- Country:
- India
The Commission for Air Quality Management (CAQM) issued closure orders to 16 industrial units across the National Capital Region, targeting gross violations of environmental statutes. The crackdown follows intensified inspections aimed at mitigating air pollution.
Officials reported that these inspections identified serious breaches such as operating without required consents and failing to install necessary Air Pollution Control Devices (APCDs). Violations also included using unapproved fuels and non-compliance with diesel generator norms in restricted periods.
With units in Uttar Pradesh, Rajasthan, and Haryana's Sonipat district found culpable, CAQM is enforcing immediate shutdowns until compliance is met, underscoring a zero-tolerance approach to pollution infringements in the NCR.
(With inputs from agencies.)