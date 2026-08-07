Russian drones hit agricultural warehouses in eastern Ukraine, officials say
Russian drone strikes ignited a fire at an agricultural company's warehouses in eastern Ukraine's Kharkiv region, with no reported casualties.
- Country:
- Ukraine
Russian drone strikes caused a fire at an agricultural company's warehouses in the Balakliia community in eastern Ukraine's Kharkiv region, local authorities said on Telegram, not naming the facility but adding that there were no casualties.
President Volodymyr Zelenskiy on Thursday promised to provide support to farmers hit by Russian attacks. Moscow has recently moved to strike Ukraine's agricultural export facilities and commercial vessels in the Black Sea region.
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