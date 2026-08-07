Russian drones hit agricultural warehouses in eastern Ukraine, officials say

Russian drone strikes ignited a fire at an agricultural company's warehouses in eastern Ukraine's Kharkiv region, with no reported casualties.

Reuters | Updated: 07-08-2026 09:21 IST | Created: 07-08-2026 09:21 IST
Russian drones hit agricultural warehouses in eastern Ukraine, officials say
Volodymyr Zelenskiy
  • Country:
  • Ukraine

​Russian drone ​strikes ‌caused a ​fire at an agricultural ‌company's warehouses in the Balakliia community in eastern Ukraine's ‌Kharkiv region, local ‌authorities said on Telegram, not naming the facility but ⁠adding ​that ⁠there were no casualties.

President Volodymyr ⁠Zelenskiy on Thursday promised ​to provide support to farmers ⁠hit by Russian attacks. ⁠Moscow ​has recently moved to strike Ukraine's ⁠agricultural export facilities and commercial ⁠vessels ⁠in the Black Sea region.

TRENDING

1
Why Digitalization Pays Off in Developing Economies but Loses Power at the Top
Blog

Why Digitalization Pays Off in Developing Economies but Loses Power at the T...

Global
2
James Miller Appointed Chair of New Zealand's Financial Markets Authority

James Miller Appointed Chair of New Zealand's Financial Markets Authority

Marshall Islands
3
Selwyn Gets New After-Hours Urgent Care Service This Weekend

Selwyn Gets New After-Hours Urgent Care Service This Weekend

New Zealand
4
NZ Passes New Crimes Law Giving Retailers Powers Against Shoplifters

NZ Passes New Crimes Law Giving Retailers Powers Against Shoplifters

New Zealand

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

Social Spending Works Differently Across CEE and Poverty Gains Don’t Always Reduce Inequality

Why Strong AI Governance Could Shape Public Acceptance of Deepfakes

When AI Becomes the Thinker, Students Risk Losing the Learning

Why Brazil’s Small Farmers Are Missing Out on the Agri-Tech Revolution

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026